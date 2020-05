Coronavirus, continuano i controlli: 35 persone sanzionate

Sono stati circa 2 mila i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nella giornata di ieri, domenica 3 maggio. Le persone sorprese a non rispettare le norme - fino al 3 maggio erano in vigore ancora quelle del vecchio decreto - sono state 35. Un numero in media con quelli dei giorni precedenti: i controlli sulle persone sono stati 950. Le verifiche per quanto riguarda i locali invece sono stati 850: in questo caso non è stata registrata nessuna irregolarità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.