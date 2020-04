Coronavirus, continuano i controlli: altri 58 parmigiani sanzionati

Sono proseguiti anche nella giornata di giovedì 23 aprile i controlli per verificare il rispetto delle ordinanze e dei decreti per contrastare la diffusione del coronavirus. In 24 ore le sanzioni, ai danni dei parmigiani sorpresi mentre effettuavano spostamenti non consentiti, sono state 58. I controlli totali, nei confronti delle persone, sono stati 1.563. Per quanto riguarda invece le attività commerciali e i locali i controlli sono stati 1.159: solo il titolare di un locale è stato multato.

