I parmigiani non rispettano i divieti, domenica record di sanzioni: 187 irregolari

Ben 187 persone sono state multate, nella giornata di domenica 5 aprile, a Parma per il non rispetto delle disposizioni del Governo per cercare di contenere il contagio da coronavirus. I controlli delle forze dell'ordine sono infatti proseguiti anche ieri ed hanno portato all'identificazione di tantissime persone - è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza e dei controlli - che stavano effettuando spostamenti senza alcun motivo di necessità, lavoro o salute. Nell'ultima settimana il numero di sanzioni è cresciuta esponenzialmente: le persone controllate sono state 999 mentre gli esercizi commerciali controllati sono stati 922. In questo caso non è stata rilevata nessuna irregolarità.

