Coronavirus, altre 85 sanzioni: denunciate 2 persone in quarantena che si sono allontanate dall'abitazione

Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine, a Parma e provincia, per verificare il rispetto delle ordinanze e dei decreti che vietano gli spostamenti se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Nella giornata di gioved' 9 aprile le sanzioni nei confronti dei cittadini sono state 85: in totale sono state controllare 1.527 persone. Oltre alle multe una persona è stata denunciata per una falsa attestazione nell'autocertificazione ed altre due perchè, nonostante fossero in quarantena obbligatoria, si sono allontanate dal proprio domicilio. I controlli nei confronti dei locali sono stati 1.039: in questo ambito nessun titolare è stato sanzionato.

