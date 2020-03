Coronavirus: Davines si mobilita e produce 50 mila gel igienizzanti per le mani

Il gruppo Davines scende in campo a sostegno dell'emergenza Coronavirus. A partire dal 3 marzo l'azienda cosmetica con sede a Parma ha dato il via alla produzione di un gel igienizzante mani per poterlo donare alle realtà maggiormente bisognose. Ad oggi, spiega il gruppo in una nota, 50.000 unità di gel igienizzante mani sono state consegnate, grazie alla collaborazione con Forum Solidarietà di Parma, a realtà che necessitavano di questo prodotto con estrema urgenza: case di riposo comunali, nonché le sedi parmensi di Croce Rossa, Croce Gialla, Intercral, Comunità Betania, l'assistenza pubblica e le comunità di accoglienza per immigrati. 60.000 ulteriori unità sono attualmente in produzione e verranno destinate entro i prossimi dieci giorni alle associazioni precedentemente menzionate, per un totale di oltre 100.000 pezzi elargiti al fine di far fronte all'emergenza Covid-19.

