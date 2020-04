Coronavirus, droni per controllare i cittadini? Il Ministero li impedisce

Utilizzo dei droni da parte della polizia Locale per sorvegliare i cittadini e verificare il rispetto delle ordinanze che prevedono restrizioni per contrastare il contagio da coronavirus. Il Ministero dell'Interno è intervenuto con una circolare di qualche giorno fa e li ha impediti. Viminale infatti ha ricordato che solo la Polizia di Stato e altri corpi, possono eseguire sorvoli per il controllo del territorio ma che le Polizie Locali non sono tra essi. “E’ dunque escluso – si legge nella circolare – che le Polizie Locali possano sviluppare autonomamente azioni di controllo dall’alto usando i droni"

