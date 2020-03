Coronavirus e trasporto pubblico: a Parma 43% di passeggeri in meno

​Moovit​, app per la mobilità urbana utilizzata da oltre 720 milioni di utenti nel mondo, rilascia i dati sull’utilizzo del trasporto pubblico in Italia negli ultimi sette giorni lavorativi, da lunedì 24 febbraio a martedì 3 marzo. I dati si riferiscono agli spostamenti con autobus urbani ed extraurbani, linee metropolitane, tram e treni regionali da parte di utenti che utilizzano l’app Moovit. Nell'area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia si è registrata una diminuzione del 43% dei passeggeri.

Quattro le macroaree analizzate: Milano e Lombardia, Roma e Lazio, Venezia e Treviso e l’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nell’area di Milano e Lombardia l’app Moovit ha registrato il 47% degli utenti in meno a bordo dei mezzi pubblici. A Parma, Piacenza e Reggio Emilia la diminuzione è stata del 43%. A Venezia e Treviso si è registrato un 41% in meno mentre nell’area di Roma e del Lazio la diminuzione si ferma al 17%.



A proposito di Moovit

