Coronavirus: ecco i Castelli del Ducato che hanno riaperto

Anche nel circuito Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli si prova a tornare piano piano alla normalità, dando un segnale con la riapertura di alcuni manieri e rocche, che rispettano – comunque - le normative indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia per i privati che per i pubblici.

Il Presidente dei Castelli del Ducato Orazio Zanardi Landi: “È chiaro che ci troviamo a vivere una situazione straordinaria ed eccezionale. E vengono prese e rispettate da parte dei castelli privati e pubblici tutte le cautele del caso come da normativa, ad esempio evitare assembramenti, tenere un metro di distanza tra le persone. Purtroppo, come prevedibile, anche nei luoghi d’arte e nelle nostre roccaforti ci sono state fin da subito moltissime disdette sia in termini di gite scolastiche, laboratori didattici, gruppi organizzati, meeting, eventi non solo sul mese di marzo ma addirittura fino a maggio sia da chi aveva prenotato da tante regioni d’Italia, sia dall’estero. Confidiamo che questo difficile momento possa terminare in primo luogo per la salute delle persone, poi anche per l’aspetto di impatto economico; speriamo che vengano concordate misure di sostegno anche per i nostri territori ed i nostri settori e che sia l’occasione sul medio termine per i nostri concittadini di riscoprire o scoprire i luoghi vicino a casa, spesso dati per scontati”.

CIRCUITO CASTELLI DEL DUCATO - IN EMILIA SONO APERTI

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) - proprietà pubblica

Da martedì 3 a venerdì 6 marzo: apertura del Museo con visite NON GUIDATE alle ore 10.30 e 11.45.

Sabato 7 e domenica 8 marzo apertura del Museo con visite NON GUIDATE alle ore 10.30-11.45-14.30-15.45.

Rocca Meli Lupi di Soragna (PR) - proprietà privata

Regolarmente aperta al pubblico nella settimana dal 3 al 8 marzo 2020 con i consueti orari: 9/11* e 14.30/17.30*; (*inizio ultima visita).

Castello di Tabiano (PR) - proprietà privata

Riapre il 7 marzo. Le visite guidate verranno effettuate alle ore 11 e alle ore 15 sia sabato sia domenica.

Reggia di Colorno (PR)

Riapre al pubblico sabato 7 marzo

Accesso consentito solo con visita guidata.

Da Martedì a Venerdì: 11 e 15

Sabato, Domenica e festivi: 10, 11, 15, 16, 17 (inizio ultima visita)

Rocca Sanvitale di Sala Baganza (PR)

Dal 4 marzo la Rocca sarà aperta ai visitatori con orario 10-13.00 e 15-17-00. Per disposizione governativa e regionale l'accesso è vietato ai gruppi e la visita è solo libera e non guidata.

Castello di Rivalta (PC) - proprietà privata

Lunedì e martedì solo su prenotazione;

dal mercoledì al venerdì visite alle ore 11 e 15.30;

sabato visite alle ore 11, 14, 15.20, 16.40 e 18.00*;

domenica e festivi alle ore 10.30, 12*, 14, 15.20, 16.40, 18*.

Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC) - proprietà pubblica

Negli orari consueti (10.00-13.00 e 15.00 -18.00), prevedendo però una contingentazione degli ingressi: non verranno fatti entrare più di 50 persone nello stesso momento e, dato che la visita è libera, verrà indicato in ogni sala quante persone possono sostarvi contemporaneamente per garantire le distanze di sicurezza. Si conferma anche la visita guidata della Festa della Donna, limitandola però a 12 partecipanti, anche questo per garantire le distanze minime in tutte le sale e in Enoteca.

Castello Malaspina di Gambaro di Ferriere (PC) - proprietà privata

E’ aperto per eventuali visite storiche guidate previo avviso telefonico allo 0523.1797245.

Il "Room & Breakfast" Castello Malaspina di Gambaro è aperto per l'ospitalità con le sue suite e appartamenti dal 10 aprile fino al 04/11/2020.

E' attualmente già prenotabile per tale periodo.

Rocca d'Olgisio a Pianello Val Tidone (PC)- proprietà privata

E' aperta con i consueti orari di visita guidata

sabato visite ore 15 e 16; domenica 9.30/11.30*-14.30/17.45*

(* inizio ultima visita).

Labirinto della Masone - Fontanellato (PR) - proprietà privata

Il Labirinto della Masone fino all'8 marzo in osservanza delle norme precauzionali legate al Coronavirus, sarà aperto garantendo accessi limitati e disciplinati.

Il Ristorante ed Hosteria sono aperti con le modalità previste dal decreto.

Castello di Contignaco a Salsomaggiore Terme (PR) - proprietà privata

Fino al 20 marzo aperto solo su prenotazione con visite guidate solo su appuntamento, previa prenotazione telefonica o tramite mail.

Castello di Agazzano (PC) - proprietà privata

Riapre il 14 marzo. Sabato: visite guidate alle 11.00, 15.30 e 17.00.

Domenica e festivi: visite guidate alle 11.00, 15.00, 16.30 e 17.45.

CIRCUITO CASTELLI DEL DUCATO - IN TOSCANA SONO APERTI

Villa Dosi Delfini (MS) a Pontremoli di proprietà privata dei Marchesi Dosi Delfini

APERTA AL PUBBLICO

sabato 7 e domenica marzo 8 alle ore 14,30

sabato 14 e domenica 15 alle ore 14,30

sabato 21 e domenica 22 alle ore 14,30

Prenotazione obbligatoria: info@sigeric.it

Castello del Piagnaro (MS) a Pontremoli - proprietà pubblica

APERTO AL PUBBLICO

orario continuato 9.30 – 17.30 – tutti i giorni

