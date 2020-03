Coronavirus: ecco i servizi e strutture a disposizione di lavoratori e pensionati del territorio

Le organizzazioni sindacali provinciali seguono con costante attenzione le vicende legate all'evolversi di Covid 19 che interessano la nostra regione e la provincia di Parma.

Le strutture nazionali e regionali delle rispettive confederazioni si sono immediatamente attivate sul versante della prevenzione, facendosi parte diligente nel diramare le note della Azienda Sanitaria alle rappresentanze sindacali nelle aziende, mantenendo un profilo equilibrato per non diffondere un panico controproducente per la gestione di una situazione complessa.

Da subito le delegazioni sindacali unitariamente hanno lavorato sul versante della richiesta di ammortizzatori sociali per le persone ed imprese coinvolte a vario titolo nelle sospensioni dovute alla necessità di isolare il virus, con riferimento non solo ai lavoratori dipendenti ma anche agli autonomi, oltre che a lavoratrici e lavoratori alle prese con problemi di conciliazione familiare dovuti alla chiusura di asili e delle scuole di ogni ordine e grado.

Sempre attente alla loro funzione di accompagnare e sostenere i lavoratori, Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno deciso di mantenere aperte le sedi ed i presidi sindacali sul territorio per rispondere ad ogni esigenza ordinaria ed anche straordinaria, adottando nel contempo adeguati presidi di sicurezza a tutela del personale e della utenza in conformità a quanto prescritto dalle ordinanze in vigore. Particolare attenzione viene posta a gestire in modo corretto i flussi delle persone negli uffici sindacali e nelle sale d'attesa.

Esiste una preoccupazione per gli effetti collaterali sull'economia locale, conseguenti alle necessarie prescrizioni a tutela della salute e sicurezza della popolazione, che impattano su alcuni settori economici strategici per il nostro territorio, ragione per cui i sindacati insistono sulla doverosa messa a disposizione di strumenti e di sostegni economici rivolti alle imprese e alle lavoratrici e lavoratori interessati e sulla necessità di smorzare toni di incontrollato allarmismo, pur senza sottovalutare la gravità della situazione.

Cgil, Cisl e Uil ritengono che si debba avere particolare attenzione alla popolazione anziana, più esposta anche psicologicamente al disagio provocato dalle notizie che si susseguono, specie se in situazioni di fragilità o di mancanza di una rete famigliare che sia di sostegno.

Esprimono un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità impegnati costantemente in questa fase emergenziale, che danno prova quotidianamente di professionalità ed impegno.

Sui siti delle nostre rispettive Confederazioni le lavoratrici ed i lavoratori, pensionate e pensionati, possono leggere notizie ed aggiornamenti utili relativi alle aperture e chiusure degli uffici sindacali e di patronato e le modalità di accesso.