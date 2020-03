Coronavirus, Pizzarotti: "Disporrò l'eliminazione delle righe blu"

Da oggi, lunedì 16 marzo, dovrebbe essere attiva un'ordinanza, annunciata dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, per l'eliminazione delle righe blu e dei parcheggi con disco orario, valida fino al 3 aprile.

"A partire da domani - ha scritto ieri su Facebook il sindaco Federico Pizzarotti - con una ordinanza immediatamente eseguibile, disporrò l'eliminazione delle righe blu e dei parcheggi con disco orario fino al 3 di aprile. Rimarrà attiva la ZTL in quanto non ci sono esigenze specifiche, che non siano già fruibili come al solito, per entrare in centro. I negozi sono prevalentemente chiusi, salvo gli alimentari, e si può parcheggiare nei parcheggi in struttura o a raso nelle vicinanze, ma fuori ZTL, come sempre".