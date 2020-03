Coronavirus: sospesi temporaneamente da domani visite, esami e prelievi (tranne urgenze)

Sono sospese temporaneamente da domani tutte le visite, gli esami e i prelievi ambulatoriali già prenotati nelle strutture di Azienda Usl e di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, tranne che per le prestazioni urgenti o con urgenza differibile.

CORONAVIRUS: A PARMA 276 CONTAGIATI

Sono sospesi provvisoriamente anche i servizi di prenotazione di visite ed esami. Da lunedì 9 marzo, le urgenze e le urgenze differibili sono prenotabili con numero verde unico 800629444. Gli Sportelli Unici dell’Ausl restano aperti solo per le prestazioni indispensabili, come scelta-revoca del medico e l’iscrizione al Servizio sanitario regionale.

Questi nuovi provvedimenti sono stati decisi dalle Direzioni generali delle due Aziende sanitarie per fronteggiare la diffusione delle infezioni da coronavirus, in coerenza con le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria. Sono pertanto sospese tutte le visite e gli esami diagnostici già prenotati, comprese le prenotazioni per i prelievi ambulatoriali. Sono confermate invece le prenotazioni per terapie anticoagulanti orali (Tao) e le prestazioni in urgenza (entro 72) e urgenza differibile (entro 10 giorni). L’obiettivo di questa nuova misura è rafforzare ulteriormente sia la tutela dei cittadini che la sicurezza degli operatori sanitari per l’emergenza sanitaria in corso oltre che per evitare affollamenti nelle sale d’attesa, contribuendo così anche al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Sono sospesi provvisoriamente anche i prelievi e le visite specialistiche domiciliari, così come tutti gli appuntamenti per lo screening del colon-retto. Tutti i cittadini interessati verranno contattati dai Servizi delle due Aziende per essere nuovamente prenotati.

Per quanto riguarda Azienda Ospedaliero-Universitaria, all’Ospedale Maggiore la sospensione delle attività specialistiche programmate consentirà anche la presenza del personale nelle aree che hanno maggiore impatto organizzativo.

Si ricorda che tutte le informazioni sono disponibili direttamente nelle home page dei siti delle due Aziende sanitarie (www.ausl.pr.it, www.ao.pr.it) nella sezione visite ed esami. Sempre nella sezione visite ed esami del sito www.ao.pr.it sono disponibili le informazioni relative alla temporanea sospensione dell‘attività libero professionale.

Tutti i cittadini devono ricordare che è fondamentale rispettare gli obblighi e le raccomandazioni per contenere la diffusione del coronavirus! In particolare: non uscire se non strettamente necessario, evitare contatti ravvicinati tra persone mantenendo la distanza di almeno un metro, non toccarsi bocca, occhi e naso con le mani, coprirsi sempre bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, rispettare tutti gli obblighi contenuti nelle ultime disposizioni nazionali (Dpcm 8 marzo 2020).