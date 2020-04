Coronavirus: gli etiopi di Parma donano quasi 9 mila euro all'Ospedale Maggiore

Un gruppo di persone di nazionalità etiope di Parma e provincia ha deciso di aiutare concretamente le istituzioni sanitarie della nostra città per l'emergenza coronavirus ed, in particolare, l'Ospedale Maggiore. Dopo un annuncio lanciato su WhatsApp in pochi giorni la cifra destinata all'ospedale è cresciuta, arrivando fino a 8840 euro. E' stato poi effettuato il bonifico a favore del Maggiore a nome del 'gruppo volontariato Etiope di Parma e provijcia'. Un gesto concreto di solidarietà per far sentire la propria vicinanza ai parmigiani e a tutti gli operatori che stanno lavorando senza sosta per vincere la battaglia contro il Covid-19. "L'unione fa la forza: con questo umile gesto vogliamo dire che ci siamo anche noi. Forza Italia e Forza Parma: tutti insieme ce la faremo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.