Coronavirus, fase due dopo il 4 maggio? "Riaperture differenziate per Regioni"

Dopo il 4 maggio si inizierà a ragionare sulle graduali riaperture di alcune attività. Il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha fatto alcune considerazioni durante il programma "Che tempo che fa". "Si può ragionare su una regionalizzazione delle riaperture, nelle regioni che hanno meno persone positive è più facile tracciare i contatti" ha detto, parlando della fase 2. Tanti cittadini si chiedono cosa succederà nei mesi estivi. "Nella mia attività io cerco di mantenere un profilo di serietà - ha detto il Ministro - e non mi sento di dare risposte che prevederebbero una sfera di cristallo. È chiaro che se le condizioni sanitarie non consentiranno ai nostri concittadini di andare in vacanza dovremo dire che non si può fare", ha affermato.

