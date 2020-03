Coronavirus: chiude il Fidenza Village

“Il Fidenza Village da oggi ha scelto di fare la sua parte per combattere il coronavirus. Ora con una nota ufficiale la struttura ha informato di aver fermato la sua attività in accordo con le autorità locali, rispondendo nel migliore dei modi all’invito che ieri avevo rivolto anche al Village”.

Così Andrea Massari, Sindaco di Fidenza, commenta la decisione assunta dall’azienda, illustrando cosa ciò comporti: “Per farvi capire la portata di questa cosa: significa centinaia di lavoratori messi in migliori condizioni per contenere la diffusione del virus, significa libere le Forze dell’Ordine da controlli sui movimenti delle persone e lasciarle concentrare su attività più importanti. Sono lieto di questa decisione e ora mi aspetto che anche altri seguano l’esempio del Fidenza Village perché la collaborazione – che nel caso di un’impresa significa applicare con atti concreti il concetto di responsabilità sociale – è l’unica arma davvero potente e vincente che abbiamo da affiancare alla scienza medica”. Comunicazioni alla mano che stanno arrivando, il Sindaco Massari tira le somme della giornata: “Sono le 19.30: altri marchi e punti vendita in area casello autostradale stanno decidendo di chiudere. Grazie. Altro? Sì. #STATEACASA”

