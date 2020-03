Coronavirus: fino al 3 aprile aperti solo i Centri di Raccolta Rifiuti di via Bonomi e via Barbacini

A Parma, per decisione dell’Amministrazione Comunale in ottemperanza alle disposizioni del recente DPCM sul Coronavirus onde limitare al massimo occasioni di potenziale contagio, resterà attivo solo il Centro di Raccolta rifiuti di via Bonomi e quello di via Barbacini mentre gli altri ( Via Lazio, L.go Simonini) resteranno chiusi. Si conferma la chiusura anche del Centro del Riuso di via Lazio. Resta sempre possibile prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio telefonando al NUMERO VERDE 800-212607 anche se i tempi di attesa verranno comprensibilmente dilatati. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.



