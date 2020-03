Coronavirus: Foodlab aumenta gli stipendi ai dipendenti e stipula un'assicurazione sanitaria

“Dal 24 febbraio stiamo adottando in maniera rigorosa e precisa tutte le misure preventive straordinarie per rispondere a quanto disposto dalle autorità competenti. La nostra produzione artigianale quotidiana continua regolarmente con la stessa cura e attenzione di sempre. È per questo che abbiamo deciso di riconoscere ai componenti del reparto produttivo un incremento di stipendio che può arrivare ad un 20% in più, per l’impegno e lo sforzo compiuto in questi giorni garantendo continuità negli approvvigionamenti.”

È quanto dichiarato dalla Famiglia Ghilardotti fondatrice di Foodlab. Inoltre l’azienda situata in provincia di Parma ha stipulato a favore dei suoi dipendenti una copertura assicurativa extra relativa al Covid-19. Leader della Crescita 2020 secondo Il Sole 24 Ore e premiata dalla nota rivista Food per avere creato maggiore ricchezza sul territorio parmense, FOODLAB, azienda 100% italiana, da 20 anni è specializzata nella lavorazione e commercializzazione di salmone affumicato e di altre tipologie di pesce marinato e aromatizzato. La nota azienda utilizza metodi artigianali lenti ed innovativi studiati con minuzia per esaltare al meglio i sapori. Tutto questo rappresenta il metodo FOODLAB: la passione per l’eccellenza e la volontà di produrre soltanto il meglio, con una forte attenzione alla sicurezza a garanzia di una costante qualità dei suoi prodotti.