Coronavirus: Gruppi di Controllo del Vicinato e Polizia Locale uniti per diffondere informazioni corrette

L'Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, ha incontrato, insieme al Delegato alla Sicurezza, Sauro Fontanesi, ed al Comandante della Polizia Locale, Roberto Riva Cambrino, i rappresentanti dei CdV – Gruppi di Controllo di Vicinato –, coordinati da Gianni Mascitti, al fine di concordare forme di collaborazione per diffondere capillarmente un'informazione corretta e attendibile, sulla base di quanto diffuso delle autorità competenti in materia, circa il coronavirus.

La rete dei controlli di Vicinato, con la sua diffusione e capillarità consente, infatti, di raggiungere non solo gli oltre tremila iscritti attivi, ma anche le comunità locali in cui i gruppi operano.

Fornire notizie certe, attendibili ed aggiornate è il miglior modo per affrontare con razionalità la situazione. Poter rassicurare i cittadini è fondamentale, per evitare fenomeni di sciacallaggio tanto mediatico quanto reale.

L'Assessore Casa ed il Comandante hanno sottolineato l'importanza di questa costante forma di collaborazione tra i Gruppi CdV e Polizia Locale: "La vicinanza alle comunità è fondamentale e in questo momento il bene primario di un'informazione corretta serve ad orientare scelte razionali e comportamenti sereni e solidali. Ringraziamo i Gruppi di Controllo di Vicinato per quanto fanno quotidianamente e quanto faranno per affrontare questo momento".

Il Comandante Roberto Riva Cambrino ricorda, inoltre, ai cittadini che le informazioni ufficiali possono essere reperite anche sul canale Twitter del Corpo Polizia Locale di Parma: @PM_Parma.