Coronavirus, la guida per aiutare chi è in difficoltà: numeri utili e servizi a domicilio

Emergenza coronavirus. Ecco la guida completa con i numeri utili per chi ha bisogno di avere la spesa o i farmaci a domicilio, un supporto psicologico o un'aiuto per gli animali domestici. Vi chiediamo di condividere questo articolo perché può essere molto utile ad altre persone. Ecco i numeri per:

chiedere il pacco alimentare, la spesa a domicilio e per piccole commissioni urgenti: 339 6859982 o 0521 218970

o chiedere farmaci a domicilio normali: farmacie comunali Lioyds - numero unico 02 80011022 ; Croce Rossa Italiana - 800065510

; Croce Rossa Italiana - chiedere farmaci normali in emergenza: Croce Rossa Italiana 334 7516023

chiedere farmaci a domicilio del polo farmaceutico Ausl in ospedale: Numero di emergenza del Comune - 339 6859982 o 0521 218970

o avere sostegno psicologico : 3773248800

per trasporto di persone per visite ed esami: 0521208888

per chi è in difficoltà con i propri animali: 0521 218483

INIZIATIVA PARMATODAY: chi fa consegne a casa lo può segnalare nel nostro progetto #iorestoacasa“



I numeri per l'emergenza

In caso di sintomatologia si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus. Rivolgetevi al vostro medico di Medicina generale per avere maggiori informazioni.

Oppure telefonate al numero 1500 del Ministero o al numero del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma 0521 396436. Il numero è attivo da lunedì a venerdì 8.30-13/14-18 e sabato 8.30-13. In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni

Disponibile il numero 0521 396436 dell'Ausl di Parma, utile anche per avere informazioni in generale sul virus, sui sintomi e sulle precauzioni per contrastare la diffusione. Il numero è attivo da lunedì a venerdì 8.30-13/14-18 e sabato 8.30-13.

dell'Ausl di Parma, utile anche per avere informazioni in generale sul virus, sui sintomi e sulle precauzioni per contrastare la diffusione. Il numero è attivo da lunedì a venerdì 8.30-13/14-18 e sabato 8.30-13. La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione il numero verde 800.033.033, che dal 29 febbraio è attivo 7 giorni su 7, dalle 08.30 alle 18 per avere informazioni sanitarie.

Chi rientra in Italia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi fa ingresso in Italia deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl territorialmente competente.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma ha messo a disposizione il numero 339 6862220. Si raccomanda vivamente di non usare questo numero per chiedere informazioni o altri motivi, ma solo per le comunicazioni descritte. Il numero è attivo da lunedì a venerdì 8.30-13/14-18 e sabato 8.30-13.



Emergenza coronavirus a Parma e servizi solidali da segnalare? Scrivi a parmatoday@citynews.it