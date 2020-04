Coronavirus, i parmigiani che violano le norme: altre 58 sanzioni in 24 ore

Sono state 58 le sanzioni che le forze dell'ordine hanno comminato, nella giornata di mercoledì 22 aprile, ad altrettanti parmigiani che sono stati fermati nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle norme previste per contrastare il contagio da Covid-19. Le persone controllate infatti stavano effettuando spostamenti non autorizzati: in totale le verifiche sono state 1.563. Per quanto riguarda invece i locali e le attività commerciali i controlli sono stati 1.159: in questo ambito solo il titolare di un negozio è stato sanzionato.

