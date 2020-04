Coronavirus, il 25 aprile i parmigiani tornano a violare le norme: 111 sanzioni in 24 ore

Sono state ben 111 le sanzioni comminate ai parmigiani, fermati nell'ambito dei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. Le forze dell'ordine, nella giornata di sabato 25 aprile, hanno controllato più di 1.100 persone, oltre a circa 800 attività commerciali. Se i parmigiani indisciplinati sono stati più di 100 solo 3 i titolari di locali sorpresi a non rispettare le regole.

