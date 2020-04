Coronavirus: il Comune chiude l’accesso alla golena del torrente Parma

Il sindaco Federico Pizzarotti ha firmato un'ordinanza che prevede estrizioni per l’accesso alla golena del torrente Parma, con la contestuale chiusura dei varchi che conducono al greto del torrente. Si tratta di una misura in linea con quelle adottate per ridurre e contenere il contagio da Covid – 19. Il divieto di accesso alla golena del torrente Parma è valido sino a lunedì 13 aprile 2020 incluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esso prevede la chiusura di tutti i seguenti varchi: - Varco 1 – via Varese / ponte Italia; Varco 2 – via Farnese / ponte Verdi; Varco 3 – viale IV novembre / ponte della Nazioni; Varco 4 – via Reggio / ponte Europa; Varco 5 – viale Europa / ponte Europa; Varco 6 – via delle Fonderie; Varco 7 – viale IV Novembre (adiacenza ingresso parcheggio Toschi)