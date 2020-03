Coronavirus, il Parma fa 100.000: le donazioni per l'Ospedale Maggiore continuano

Parma sta facendo squadra, e la cifra cresce ogni giorno: siamo arrivati a 100000 euro. Senza contare altri 100000 euro che il Parma Calcio ha garantito al fianco dei tifosi che vorranno donare il rateo del proprio abbonamento per le gare a porte chiuse! Il tutto per l'Ospedale Maggiore e per #LaSquadraPiùForteDiParma! Tutti uniti, tutti insieme: e non è finita qui!

Estremi per la donazione 👇🏻

IBAN: IT 39 R 03069 12765100000046031

Intestatario: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Causale: La squadra più forte di Parma - Reparto Malattie Infettive

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

‼ IMPORTANTE: è fondamentale inserire la causale indicata ("La squadra più forte di Parma - Reparto Malattie Infettive") affinché la donazione vada a buon fine ‼