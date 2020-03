Coronavirus: l'ospedale di Parma cerca infermieri per l’assistenza in terapia intensiva

In relazione alle necessità sanitarie ed assistenziali conseguenti al Coronavirus, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha emesso un bando per il conferimento di incarichi di lavoro occasionale o libero professionale a infermieri con esperienza in assistenza in terapia intensiva a garanzia delle attività sanitarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

L’avviso è pubblicato sul sito web dell'azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (www.ao.pr.it), direttamente in home page. Il modulo di candidatura e la documentazione necessaria devono essere trasmessi via e-mail all’indirizzo: infterapiaintensivacovid@ao.pr.it