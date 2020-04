Coronavirus, l'ospedale Maggiore inizia a respirare: i ricoveri calano a 550

Sono in totale 551 i pazienti, contagiati dal coronavirus, che si trovano attualmente ricoverati all'interno dei tre reparti Covid -19 allestiti all'interno dell'Ospedale Maggiore di Parma. In due settimane circa il numero di ricoverati è quindi sceso in modo significativo: si parla di circa 100 posti letto, specifici per i pazienti Covid-19, che si sono liberati e sono 'pronti' per ospitare altre persone che verranno contagiati dal virus ed avranno la necessità di cure ospedaliere. Di questi 551 contagiati 52 si trovano ricoverati in Terapia Intensiva, 240 al padiglione Barbieri, 128 nelle Torre delle Medicine, 24 nel reparto di Malattie Infettive e 17 nella sub intensiva respiratoria.

