Coronavirus: l'Università di Parma coordina uno studio del farmaco colchicina

L'Università di Parma coordina uno dei tre nuovi studi clinici autorizzati dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per il trattamento della malattia Covid-19. Si tratta, in particolare, di uno studio multicentrico italiano randomizzato per studiare la sicurezza e l'efficacia del farmaco anti-infiammatorio colchicina, nel trattamento di pazienti con infezione Covid-19 e polmonite, in condizioni stabili.

Il secondo è uno studio multicentrico italiano, coordinato dall'Università di Bologna, che valuterà la sicurezza e l'efficacia di un anticoagulante, l'enoxaparina sodica somministrata a diversi dosaggi, nel trattamento di persone con quadro clinico moderato o severo. Il secondo studio multicentrico italiano è infine coordinato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana: si tratta di uno studio randomizzato, controllato a due bracci di fase 2 'proof of concept' per valutare efficacia, sicurezza e tollerabilità del baricitinib in aggiunta al trattamento usuale nei pazienti con polmonite in Covid19. Il baricitinb è un inibitore delle Janus-kinasi 1 e 2 (Jak-1 e -2) autorizzato in Italia per il trattamento dell'artrite reumatoide.