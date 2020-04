Coronavirus: la comunità del Burkina Faso e i richiedenti asilo donano 1.600 euro al Maggiore

Continuano le donazioni da parte di associazioni e cittadini stranieri. La comunità del Burkina Faso ha donato 1.300 euro all’Ospedale Maggiore di Parma. L’Associazione dei rifugiati e richiedenti asilo della Guinea Conakry ha donato 300 euro alla Fondazione Munus. Piccoli gesti che testimoniano un grande senso di altruismo e di appartenenza a questo territorio e suggeriscono come ognuno possa rappresentare una ricchezza per l’altro. Sentiti ringraziamenti giungono della delegata all’inclusione sociale Katya Lucà e dall’assessora al Welfare Laura Rossi, che commenta: “mai come oggi si apprezza il valore di una società inclusiva e coesa”

