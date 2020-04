Coronavirus: la First Cisl dona 3 mila all'Ospedale Maggiore

Tre donazioni da mille euro ciascuna sono state effettuate e comunicate in questi giorni all'Ospedale Maggiore, alla Protezione Civile e all'Ausl di Piacenza - nell'ambito della raccolta nazionale promossa da Cgil, Cisl e Uil - dalla First Cisl, che ha raccolto suggerimenti per individuare i beneficiari direttamente dai rappresentanti sindacali del settore sanitario. Una iniziativa di solidarietà concreta che vuole contribuire fattivamente a sostenere lo sforzo che si sta compiendo in queste settimane per fronteggiare la pandemia nei territori emiliani più colpiti dal virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo deliberato di destinarvi 1000 euro per la lotta a Covid19 - si legge nella comunicazione che accompagna i tre bonifici effettuata dal segretario generale First Cisl Parma e Piacenza, Giorgio Camoni, insieme ai componenti di segreteria Cosimo Vaglio e Simona Tettamanti - Siamo la categoria sindacale della Cisl che a Piacenza e Parma rappresenta le lavoratrici e i lavoratori bancari, gli impiegati delle assicurazioni e quelli delle attività esattoriali e di authority"