Coronavirus, la telefonata di Pizzarotti: "Il 14 aprile verranno distribuiti i buoni spesa, il 15 le mascherine"

Il sindaco Pizzarotti, nella serata di venerdì 10 aprile, ha telefonato ai parmigiani con il sistema dell'Alert System. Ecco le sue parole

Buonasera, sono Federico Pizzarotti sindaco di Parma. Le telefono per darle alcuni, importanti aggiornamenti sulla battaglia al Covid-19. A partire da mercoledì 15 aprile il Comune di Parma distribuirà in forma gratuita 80 mila mascherine, messe a disposizione dalla regione. La priorità verrà data alle persone più deboli, come gli anziani e le persone maggiormente a rischio di contrarre in forma grave il virus. Le modalità di distribuzione saranno rese note nei prossimi giorni, tenevi informati sul sito del Comune www.comune.parma.it o sulla mia pagina social.

Oggi si chiude la possibilità di richiedere i bonus spesa, mentre martedì 14 inizierà la loro distribuzione: in tutto sono arrivate 5000 domande. Daremo priorità alle persone maggiormente colpite a livello economico. In Emilia-Romagna e in Italia calano i contagiati e il numero delle terapie intensive. Le restrizioni funzionano, siamo sulla buona strada. Ma il percorso è ancora lungo e l’emergenza non ancora conclusa.

Per questo vi esorto a essere responsabili nel giorno di Pasqua: festeggiamo ognuno a casa propria, non dobbiamo essere incoscienti, anche perché intensificheremo i controlli: di questo virus si muore, e noi al momento non abbiamo alcuna protezione se non le limitazioni sociali. Continuiamo a fare ognuno la propria parte. Ho fiducia in lei. Le auguro una buona serata e una buona pasqua, con la speranza che tutto questo presto possa presto finire".