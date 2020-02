Coronavirus: le misure adottate alle Piccole Figlie Hospital

Piccole Figlie Hospital ha messo in atto, dal primo momento di allerta, tutte le procedure per affrontare l’emergenza coronavirus (Covid-19). Ad oggi tutte le prestazioni sanitarie programmate si sono svolte regolarmente. L’ospedale e i poliambulatori continuano senza interruzioni a offrire gli abituali servizi di assistenza e cura. Tutto il personale dell’ospedale Piccole Figlie osserva scrupolosamente le indicazioni di cautela e sicurezza provenienti da Ausl di Parma, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Salute. Siamo attrezzati per affrontare eventuali casi sospetti che dovessero presentarsi tra pazienti, ricoverati e non.

È stata costituita un’unità di crisi interna che valuta quotidianamente l’evolversi della situazione. Abbiamo aumentato i dispenser di gel idroalcoolico a disposizione di pazienti e accompagnatori, per facilitare il lavaggio delle mani che, come noto, è la prima misura di prevenzione. Abbiamo affisso dei cartelli informativi con le istruzioni base di buon comportamento.

Chiediamo la collaborazione di tutti per rafforzare la prevenzione adottando queste semplici misure: limitare le visite ai ricoverati allo stretto necessario. Viene consentito un solo visitatore per paziente e solo per ragioni di assistenza. Chi accedesse all’ospedale, per una visita ambulatoriale indifferibile, avendo uno stato febbrile o sintomi respiratori è invitato ad indossare una mascherina al viso, per proteggere le altre persone con cui viene a contatto. Qualora ne fosse sprovvisto può rivolgersi al personale di PFH per richiederla. Per prenotare visite od esami consigliamo di farlo per telefono oppure online. Per ogni dubbio ed evenienza seguire le indicazioni del personale. I nostri operatori hanno informazioni e competenze adeguate.