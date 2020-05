Coronavirus: le precisazioni dell'Azienda Usl di Parma all'intervento di USB sulle mascherine utilizzate

In risposta all’intervento del sindacato USB ripreso dalla stampa locale sulle mascherine in uso, l’Azienda Usl di Parma precisa che i dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori aziendali in servizio rispettano la normativa in vigore. Per una parte dei prodotti sono state eseguite alcune verifiche ed è stato temporaneamente sospeso l’utilizzo e disposto l’accantonamento in attesa di ulteriori approfondimenti.

