LloydsFarmacia: prosegue in aprile la consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci per tutti

LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia, comunica - d’intesa con il Comune di Parma - che proseguirà il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci per l’intero mese di Aprile, attraverso le tre LloydsFarmacia presenti sul territorio della città di Parma e aderenti all’iniziativa:



Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A

Farmacia Comunale Fleming Via Fleming, 27

Farmacia Comunale Mille

Aperta h24 365 giorni/anno Via dei Mille, 52/B



Elenco delle 135 Lloydsfarmacia aderenti su territorio nazionale al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.



Per l’attivazione del servizio sarà sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico - 02 80011022 - che LloydsFarmacia ha scelto di mettere a disposizione per agevolare chi non avesse la possibilità di avere a disposizione dispositivi mobili oppure per chi avesse difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’APP.

Il Numero 02 80011022 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il numero è dedicato esclusivamente a tutto ciò che riguarda il servizio di consegna domiciliare dei farmaci e parafarmaci effettuato da Pharmap per le farmacie Lloyds indicate nell’elenco al link di cui sopra.



Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirarlo poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 177 LloydsFarmacia.

Elenco delle farmacie al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare



LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Il che è ancora più vero oggi, in una sfida inedita e cruciale, per l’intero sistema-Paese. LloydsFarmacia, con i suoi 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, prosegue e conferma il suo impegno, con sempre nuove iniziative, per la salute e per la prevenzione.



Bayer ha l'obiettivo di assicurare il proprio contributo per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. Con la recente donazione per l’acquisto di macchinari salvavita e il supporto a iniziative a favore dei cittadini, Bayer intende offrire un aiuto concreto per affrontare le sfide condivise della quotidianità e sottolineare collaborazione e vicinanza a tutte le parti coinvolte.