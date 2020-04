Coronavirus: Parma in lockdown fino al 3 maggio

Il lockdown per l'emergenza coronavirus dovrebbe proseguire fino al 3 maggio. Le misure, in gran parte, dovrebbero essere confermate. Si attende per oggi, venerdì 10 aprile, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intanto, in un'intervista al Corriere della sera, ha annunciato che sarà una "Pasqua blindata" con i controlli rafforzati per far rispettare il lockdown. "Anche a Pasqua - ha detto Lamorgese - dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari e per consentire all'Italia di ripartire il prima possibile. Per questo i controlli sugli spostamenti, affidati alle forze di polizia, saranno rafforzati, per scongiurare i trasferimenti nelle seconde case e nelle località turistiche; chi non potrà giustificare i propri spostamenti verrà sanzionato". "Ce la faremo - ha poi aggiunto Lamorgese -, ma non si può abbassare la guardia adesso con atteggimenti irresponsabili. Sarebbe un peccato vanificare ora che si intravvede un po' di luce, l'immane sforzo compiuto dall'intera Nazione, a partire dal personale sanitario che ha già pagato un tributo altissimo".

"Non bisogna allentare la guardia - ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli - non bisogna pensare che abbiamo vinto la nostra battaglia, dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili, limitare gli spostamenti e questo non può che essere garantita con una adeguata attività di controlli. La norma non consente spostamenti nelle seconde case, invitiamo tutti a rispettare le norme". In molte regioni a Pasqua e Pasquetta saranno chiusi tutti i negozi ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.

