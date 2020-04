Coronavirus, il racconto di Lucchi: "Demolisce la forza fisica e morale"

Il sindaco di Berceto Luigi Lucchi è risultato negativo al primo tampone. "Dall'aspetto non si direbbe", ha scritto su Facebook il primo cittadino del paese di montagna. Lucchi era risultato positivo il 22 marzo.



"Adesso attendo - scrive su Facebook Lucchi - con impazienza, che mi venga fatto il secondo tampone sperando che sia pure lui negativo. Forse potrò tornare a casa. Finalmente. Sono trascorsi 23 giorni dalla data in cui mi era stato fatto il tampone che mi decretava effetto da Coronavirus. Non è un’esperienza simpatica e per davvero 'demolisce' la forza fisica e anche quella morale. Non hai voglia di nulla. Non riesci a fare nulla. Sei una 'larva' e anche l’aspetto fisico, giorno per giorno, attua la metamorfosi di farti apparire anche come una larva. Debbo ricostruire le condizioni fisiche e morali. Desidero farlo al piu’ presto. Ci vediamo a Berceto nell’ufficio del sindaco considerando che non posso trasmettere né ricevere nuovamente il virus. L’aria di Berceto compirà il miracolo insieme a un buon rasoio".

