Coronavirus: muore a 62 anni la dottoressa Marta Ferrari Cima

Marta Ferrari Cima, dottoressa di 62 anni, è morta a causa del coronavirus. Originaria di Fidenza era ricoverata in ospedale già dal mese di marzo: nelle ultime ore, purtroppo, è arrivata la tragica notizia ai familiari, al marito Vittorio che era riuscito a sentirla solo telefonicamente. Dopo la laurea in Medicina si era specializzata in Medicina del lavoro e aveva poi lavorato all'Ospedale di Vaio. Ha svolto poi la sua attività lavorativa alla Casa protetta di Fidenza, all'Ausl di Fiorenzuola d'Arda e all'Ausl di Parma.

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari ha ricordato Marta Ferrari Cima. "La conoscevo bene, era una donna molto stimata e apprezzata. Marta era solare e positiva. Mi unisco in un grande e affettuoso abbraccio alla famiglia, a cui esprimo il più sentito cordoglio a nome della città".

