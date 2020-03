Coronavirus: ecco tutti i musei che riaprono

In ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante le misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, anche il Comune di Parmaadotta le misure previste per arginare i casi di contagio e le occasioni di trasmissione del nuovo virus COVID-19,valide fino a domenica 8 marzo.

Rispetto all’ordinanza regionale in vigore fino a domenica 1 marzo, si comunica a partire dal 2 marzo la riapertura dei seguenti musei e spazi espositivi con date ed orari prestabiliti:

Pinacoteca Stuard - I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla d’Arte Moderna

Castello dei Burattini

Museo dell’Opera e Casa del Suono

Casa natale Arturo Toscanini

Museo Glauco Lombardi

Palazzo del Governatore - mostraTime Machine. Vedere e sperimentare il tempo

Galleria San Ludovico – mostra Noi, il cibo e il nostro pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile

Palazzo Pigorini – mostra Parma è la Gazzetta – cronaca, cultura, spettacoli, sport: 285 anni di storia (con apertura mattutina straordinaria tutti i giorni: 10-13/16-19)

Palazzo Bossi Bocchi – mostra La Certosa di Parma. La città sognata di Stendhal interpretata da Carlo Mattioli

APE Museo – mostra I colori degli affetti

Le aperture a tutti gli spazi saranno organizzate in modo da assicurare una fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A tal proposito resta fermo che risultano sospese le visite guidate, le inaugurazioni, i laboratori e qualsiasi attività che preveda il raggruppamento di persone.

Si ribadisce che tutte le biblioteche rimangono aperte al pubblico e osservano gli orari di apertura prestabiliti, ad eccezione della Biblioteca Palatina di cui si è disposta la sospensione di tutti i servizi eccetto il servizio di prestito su prenotazione.

Si comunica inoltre che:

Il ciclo di lezioni Pensare la vita. Essere persone colte presso il Cinema Astra è sospeso: i restanti sette incontri saranno recuperati in autunno

Il primo incontro del progettoPsycho Arte previsto per sabato 7 marzo presso la Pinacoteca Stuard è rinviato a data da stabilirsi

Le giornate di studi organizzate da Artemis Danza presso l’Auditorium del Palazzo del Governatore dal 2 al 4 marzo sono annullati

Il convegno Cibo e città organizzato da Fondazione Barilla presso l’Auditorium del Palazzo del Governatore è annullato

il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoni rimarranno chiusi al pubblico fino a domenica 8 marzo.

Gli eventi in programma durante questa settimana sono sospesi, compresa l’apertura al pubblico della mostra Fornasetti- Theatrum Mundi che verrà comunicata appena possibile.