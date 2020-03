Coronavirus: oltre 1000 euro da ogni consigliere regionale Pd

L’Emilia-Romagna unita contro il Coronavirus, a partire dai consiglieri e assessori regionali Pd che hanno donato oltre 1000 euro ciascuno a sostegno dell’emergenza sanitaria. “Insieme possiamo vincere questa battaglia – ha detto la capogruppo PD Marcella Zappaterra –. Per questo, abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi che la Regione ha messo in campo. Ognuno ha infatti la possibilità di dare il proprio contributo versando fondi sul conto corrente della Protezione civile regionale o a una struttura sanitaria del proprio territorio. Come è stato fatto per la ricostruzione post-sisma, ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno poi rendicontati pubblicamente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.