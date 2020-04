Coronavirus, oltre 2.500 controlli tra persone e locali: 65 sanzioni

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto nelle norme, contenute nei decreti e nelle ordinanze, per il contrasto al contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri venerdì 17 aprile le persone sanzionate sono state 65, un numero minore rispetto a quelli dei giorni precedenti. I controlli, in totale, sono stati 1.636 per quanto riguarda le persone e 989 per quanto riguarda le attività commerciali. In questo ambito solo il titolare di un locale è stato multato. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni in strade, stazioni, sui treni, nei quartieri della città e in aeroporto.

