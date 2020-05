I parchi di Parma verso la riapertura, Pizzarotti: "Valutiamo un anticipo rispetto al 18"

Se la curva del contagio non riprenderà a salire i parchi recintati di Parma potrebbero riaprire anche nel corso di questa settimana. Lo ha annunciato il sindaco Federico Pizzarotti che ha sottolineato la possibilità di anticipare le aperture, previste per lunedì 18 maggio. "Stiamo valutando se riaprire un pò prima di lunedì prossimo, per esempio a metà settimana. Questo sarà possibile se la curva del contagio sarà sotto controllo, come in questi giorni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino quindi lascia intravedere la possibilità di una riapertura anticipata, forse già da giovedì 14 maggio. Starà poi al senso di responsabilità dei parmigiani mantenere le distanze di sicurezza. Nell'ultima settimana e nel corso del primo week end dopo l'avvio ufficiale della Fase 2 i controlli delle forze dell'ordine non sono mancati ed hanno avuto anche l'obiettivo di far rispettare le misure di distanziamento sociale.