Coronavirus, due nuovi casi a Parma: il bilancio si aggrava e sale a quattro

Due nuovi casi di persone positive al coronavirus sono stati registrati, nella giornata di martedì 25 febbraio, a Parma. Il bilancio si aggrava e sale a quattro persone contagiate, dopo le due persone, un uomo di Lesignano dè Bagni e una donna di Monticelli Terme, risultate positive il 24 febbraio. Si tratta di un 64enne, residente in provincia di Parma e di un giovane, residente in un comune della montagna parmense. Mentre l'anziano si trova ricoverato nel reparto Malattie Infettive del Maggiore il ragazzo è in quarantena all'interno della sua abitazione. Entrambi hanno ancora la febbre anche se c'è stato un leggere miglioramento: il quadro clinico è favorevole.

Le due persone di Parma, entrambe riconducibili al focolaio lombardo, sono stati sottoposti ai test nei laboratori dell'Università degli Studi di Parma: uno ha trascorso un periodo di permanenza a Codogno, manifestava sintomi lievi ed è in isolamento domiciliare. La seconda persona invece ha avuto contatti con la zona rossa nel lodigiano ed è stata ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma.