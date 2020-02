Coronavirus: si cercano le persone a contatto con l'uomo di Lesignano la sera del ballo a Codogno

Emergenza coronavirus a Parma. L'uomo risultato positivo ai test per il nuovo coronavirus, residente a Lesignano dè Bagni, aveva effettuato un viaggio - a bordo di un autobus con circa cinquanta persone - per partecipare, insieme alla moglie ad una festa dedicata alle danze caraibiche l'8 febbraio. A scopo precauzionale si stanno cercando le persone che hanno avuto contatti con l'uomo la sera del ballo: l'ipotesi è che possano essere sottoposti al tampone per verificare la positività o meno al coronavirus. La moglie dell'uomo si trova in isolamento domiciliare all'interno della sua abitazione a Lesignano dè Bagni ed è in buone condizioni di salute dopo aver avuto solo qualche linea di febbre nei giorni scorsi.

Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, sono stati accertati i primi due casi di positività al coronavirus in provincia: due persone, una donna di 47 anni di Monticelli Terme - che era andata all'ospedale di Codogno per assitere la madre malata e un uomo di Lesignano dè Bagni, sono ricoverati nel reparto di Malttie Infettive ed Epatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono stabili. I famigliari dei due pazienti si trovano in isolamento domiciliare per precauzione mentre sono state avviate le procedure di sicurezza anche per quanto riguarda i colleghi di lavoro del paziente di Lesignano, che lavora all'interno di una ditta di un comune vicino a Lesignano.