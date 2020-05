Parma verso la riapertura, Bonaccini: "Possiamo permetterci di anticipare ma non prima del 18 maggio"

Alla vigilia della conferenza delle Regioni di oggi, Stefano Bonaccini torna a candidare l'Emilia-Romagna per una ripartenza anticipata di bar, ristoranti e delle altre attivita' rimaste chiuse: "Qui possiamo permetterci di aprire un po' prima e mi pare che Conte ieri abbia aperto a questa possibilita'". La speranza e' di una ripartenza di quasi tutto il 18 maggio. Spiagge comprese, nonostante le sollecitazioni (in particolare dal Comune di Riccione, a guida centrodestra) per accelerare ulteriormente i tempi.

"Le spiagge preferiamo tenerle chiuse fino al 18 maggio perche' rischieremmo assembramenti senza sapere come garantire il distanziamento. Ma facciamo sacrifici oggi per sorridere domani", dice Bonaccini, ospite questa mattina della trasmissione Cento Citta', su Rai Radio Uno. Quanto agli assistenti di spiaggia, i pasti serviti all'ombrellone, gli orari prolungati e gli altri accorgimenti che dovrebbero garantire lo svolgimento della stagione balneare in riviera "mi affido alla genialita' dei romagnoli", torna a dire il governatore.

"Oggi- sottolinea ancora Bonaccini- siamo la regione di gran lunga prima in Italia nel rapporto tra guariti e contagi attivi, ma abbiamo gia' pagato un prezzo fin troppo alto. Eravamo i piu' vicini al focolaio di Codogno, Piacenza e' divisa solo da un ponte dal basso lodigiano. E quasi la meta' dei decessi in Regione viene da Parma e Piacenza. Adesso pero' andiamo all'attacco. Arriveremo tra pochi giorni a 10.000 test al giorno e arriveremo a 20.000 test al giorno a settembre".

Bonaccini e' tornato anche sul nodo degli stagionali in agricoltura, problema che si e' aperto quest'anno per l'assenza di manodopera straniera causa coronavirus. L'idea di andare a pescare tra i disoccupati per percepiscono il reddito di cittadinanza, lanciata a suo tempo delle associazioni agricole e adottata dallo stesso Bonaccini, ha creato qualche contraccolpo polemico. "Mi sembra si stia facendo una questione ideologica per una manciata di voti - afferma il presidente - questo e' un problema drammatico per gli agricoltori. Non capisco perche' non si possano tenere insieme i diritti delle persone e le necessita' imprese". (Agenzia Dire)