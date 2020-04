Coronavirus: partono le ispezioni dei Nas nelle case di riposo

I carabinieri dei Nas di Parma hanno avviato alcune ispezioni all'interno delle case di riposo in città e in provincia, oltre che nelle province limitrofe di competenza, ovvero Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I decessi all'interno delle strutture per anziani sono stati numerosi: a livello nazionale i dati ufficiali parlano di 1.443 morti ma nel numero non rientrano i casi di anziani deceduti, ai quali non è mai stato fatto il tampone per verificare la positività al coronavirus. I militari stanno passando al setaccio le strutture per verificare che siano state messe in atto tutte le misure preventive per contenere il contagio, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale - guanti e mascherine - e il rispetto della distanza di sicurezza tra gli ospiti. Gli accertamenti sono in corso per verificare eventuali mancanze. Nel frattempo sindacati e parenti stanno presentando esposti per alcune strutture. Nel caso venissero individuate carenze e responsabilità i reati ipotizzabili potrebbero essere epimedia colposa e omicidio colposo.

