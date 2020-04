Pizzarotti: "Tutti a casa per Pasqua, è un imperativo"

Restare a casa nei giorni di festa di Pasqua ormai imminenti non e' per Federico Pizzarotti "una raccomandazione", ma "un imperativo". Lo sottolinea lo stesso sindaco di Parma in un post su facebook rivolto alla cittadinanza a cui ordina di "evitare uscite stupide e da incoscienti". Anche perche' "faremo controlli intensificati e raccoglieremo le segnalazioni". Continua Pizzarotti: "Questa sera vi mandero' un alert system telefonico sulle ultime novita' della settimana e su quello che ci attendera'", ma ora "dobbiamo essere responsabili, non e' una raccomandazione: e' un imperativo".

