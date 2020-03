Coronavirus, Piccole Figlie incrementa a 25 i posti letto: dimessi due 75enni

Aumentano a 25 i posti letto riservati ai pazienti Covid-19 all’ospedale Piccole Figlie. Ieri erano 22 in totale i malati accolti, altri sono attesi oggi e domani. Ieri sera dal Piccole Figlie Hospital sono stati dimessi i primi due pazienti stabilizzati e in grado di tornare al domicilio per completare il percorso di guarigione dal coronavirus. Sono una donna di 75 anni e un uomo di 74 anni tornati a casa dai loro cari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È un bel segnale dimettere – spiega Giorgio Bordin, direttore sanitario di Piccole Figlie Hospital – possiamo farlo solo se ci sono due condizioni: innanzitutto il paziente dev’essere stabile con una buona saturazione dell’ossigeno nel sangue ma, ancor più importante, a casa ci devono essere le condizioni per un isolamento fiduciario: una camera e un bagno esclusivi, e un’assistenza fornita alla giusta distanza dai familiari o caregiver. Perché sono persone ancora contagiose e per la guarigione completa, da accertare con doppio tampone negativo, occorre tempo. In assenza di questa condizione al domicilio, il paziente rimane qui in ospedale fino a che sarà dichiarato guarito”.