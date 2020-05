Coronavirus, più di 2 mila controlli: 65 parmigiani sorpresi a violare le regole

Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anticontagio da coronavirus. Nella giornata di ieri, venerdì 1° maggio, ci sono stati più di 1.100 controlli nei confronti delle persone e quasi mille per quanto riguarda le attività commerciali. I parmigiani sanzionati sono stati 65 mentre 4 titolari di locali sono stati segnalati e multati per non aver rispettato le ordinanze.

