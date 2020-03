Coronavirus, Pizzarotti: "Allo studio la riduzione delle rette scolastiche"

Emergenza coronavirus. Il sindaco Federico Pizzarotti ha annunciato, tramite la sua pagina Facebook, che il Comune sta studiando un provvedimento per consentire un pagamento ridotto delle rette scolastiche, vista la sospensione delle lezioni, che si protrarrà almeno fino al 15 marzo.

IL POST DI PIZZAROTTI - "Le famiglie parmigiane con i bambini a casa - cosa doverosa e giusta - non possono accollarsi il costo delle difficoltà dovute al coronavirus, per questo stiamo studiando un provvedimento che intenda assicurare un ridotto pagamento delle rette scolastiche.

Ora è difficile quantificare la riduzione effettiva per singola famiglia: tutto è ancora in evoluzione, per avere un quadro chiaro dobbiamo attendere le decisioni future del governo sul sistema scuola. Ma l’obiettivo è solo uno: aiutare e tutelare le famiglie parmigiane con i bambini a casa, sgravando il costo delle rette. Vi terremo aggiornati.

Ps: dobbiamo continuare a seguire alla lettera le indicazioni del decreto legge emanato ieri: evitare luoghi affollati e ridurre l’attività sociale. Meglio lo facciamo, prima torniamo alla realtà quotidiana. C’è un solo nemico, uniti e senza fermarci lo battiamo".