Coronavirus: dagli studenti di Medicina una raccolta fondi per la Terapia Intensiva di Parma

Una raccolta fondi, realizzata tramite una piattaforma di crowfunding, a sostegno della Terapia Intensiva di Parma. E' questa la splendida iniziativa di un gruppo di studenti di Finanza e di Medicina e Chirurgia di Parma. L'idea è nata da Serena Gaccione, studentessa di Finanza. "In un momento di emergenza come quello che stiamo affrontando io e altri studenti di Medicina e Chirurgia vorremmo fare la nostra parte, esprimendo la nostra volontà di donare all’Azienda Ospedaliera di Parma, a favore della terapia intensiva che attualmente viene severamente colpita da Covid-19. Ogni donatore deciderà quanto donare, con un minimo di cinque euro.Successivamente i fondi verrano trasferiti tramite bonifico bancario". Ecco come accedere alla piattaforma di crowfounding. La raccolta fondi, ad oggi martedì 10 marzo, è già arrivata a 77 mila euro, rispetto all'obiettivo finale di 100 mila euro.



