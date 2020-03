Coronavirus: righe blu gratuite a Parma

Infomobility comunica che, come disposto con ordinanza dall’Amministrazione Comunale di Parma, a partire da lunedì 16 Marzo e fino al prossimo 3 Aprile la sosta su strada sulle righe blu sarà completamente gratuita per gli utenti e così anche la sosta con disco orario. L’intento è quello di agevolare chi, per necessità o per lavoro, è costretto a spostarsi in auto ed evitare di dover utilizzare monete per il parcometro.

Anche il varco Tommasini-Sauro per l’accesso in isola ambientale verrà spento per agevolare i transiti e gli accessi in questa zona per chi ne abbia necessità. Restano invece in vigore, nei consueti orari, gli altri 4 varchi elettronici per l’accesso alle ZTL (Via XXII Luglio, Viale Toscanini, Viale Mariotti, Piazzale Salvo d’Acquisto) per cui è necessario essere muniti di un idoneo permesso di accesso e transito.

“Uscite solo per motivi urgenti e insindacabili” raccomanda l’Assessore alle politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi “e portate sempre con voi l’autodichiarazione. Se dovete attraversare la strada e chiamare il semaforo usate i guanti, ogni piccolo gesto è un segno di rispetto per noi stessi, per le persone a cui vogliamo bene e per tutti i nostri concittadini"