Il dramma di un ristoratore: "Il blocco ci ha messo in ginocchio, chiuderanno in molti e resteranno le macerie"

"L’ora più buia? Quando calava il sole. Le strade già deserte si spegnevano lentamente, attraversate a gran velocità dalle ambulanze precedute dal suono angosciante delle sirene”. La colonna sonora di questo periodo, per molti, sarà sempre l’eco sorda delle macchine mediche che squarcia il silenzio. Probabile lo sia anche per chef Censi, che ha abbassato la serranda del suo ristorante ‘Antichi Sapori’ alle porte di Parma senza però fermarsi. Le sue giornate, come quelle di molti, sono state stravolte: niente ordini, né conti da fare, zero clienti da accogliere, tante telefonate di incoraggiamento e inviti a tenere duro.

Seppur diverse, la maggior parte delle ore le trascorre al ristorante, un pezzo del suo cuore non può che essere li, condiviso con la sua squadra che lo sostiene almeno emotivamente, oltre che dal punto di vista dell’operatività. Perché ‘Antichi Sapori’ continua – seppure a giri ridotti – ad andare avanti.

“Cerchiamo di portare nelle case della gente un sorriso che smorzi questo senso di incertezza – spiega lo chef -. Purtroppo non sempre ci riusciamo, le persone hanno però bisogno di un diversivo. Quest’oppressione anche mediatica farà male oltre che al corpo anche all’anima. Ad esempio noi, per rimanere con il motore al minimo, ci siamo organizzati per le consegne a domicilio. Ma è più che altro un passatempo. La chiusura ci ha messo in ginocchio seriamente. E il bello è che nessuno sa come e quando riapriremo. Onestamente speravo che a metà mese ci dessero l’ok per ripartire, con tutte le restrizioni che ci dovranno essere e che ci saranno, sia ben chiaro. Ma un altro mese con la serranda giù è difficile da supportare. Sommato ai due precedenti diventano tre e tre mesi sono pesanti da gestire. La categoria è stata massacrata ed è senza aiuto da parte dello Stato, bisogna arrangiarsi con le nostre forze. La cosa che mi fa più paura è che ci sarà da far capire alla gente che cambia il mondo e il modo di vivere: quante persone verranno a mangiare? Alla riapertura credo che a farla da padrona sarà la paura, oltre che a tanta incertezza e insicurezza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si parla di dispositivi di protezione, correttivi per garantire una fase due in totale sicurezza. Ma per ora nessuno ha bussato alla porta dei ristoratori per far capire loro in che modo bisogna agire nel concreto: “Calcoliamo che il ristorante disponga di 80 posti a sedere: per forza di cose diventeranno 40 e saranno dimezzati gli spazi perché è necessario che sia rispettato il metro e mezzo di distanza. Il nostro ambiente viene sanificato periodicamente già in condizioni normali, ma la sanificazione ha costi elevati. Il plexiglass? Io sono fortunato ad avere uno spazio esterno, l’interno è diviso in salette: spero di non utilizzarlo, si perderebbe il gusto della convivialità di pranzo e cene. Va detto che si fa tutto nell’ottica futura, per tenere in strada la macchina fino a gennaio o febbraio 2021, ma non so fino a che punto ci convenga. Spero che lo Stato ci venga in contro il più possibile. Un grande lavoro per adesso stanno facendo le associazioni di categoria. Sarà un suicidio di massa”.