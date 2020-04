Coronavirus: scuole chiuse fino a settembre

Le scuole non riapriranno prima di settembre. Lo ha annunciato la Ministra per la Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista al Corriere della sera. "Il Governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l'attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa si allontana la possibilità di riaprire a maggio. Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla comunità scientifica - aggiunge -, è una decisione molto politica. E non affatto scontata. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora. I bambini più piccoli sono quelli più a rischio. Ma aiuteremo le famiglie con un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter". La riapertura sarà quindi fissata per settembre ma, per ora, non c'è ancora una data.

